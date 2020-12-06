شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تشكل لجنة رصد الأداء لتغطية الجولة الختامية لانتخابات للنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة لمتابعة ورصد الأداء ولتسهيل متابعة الإعلاميين وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال أداء عملهم أثناء تغطيتهم لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، مؤكدًا أن غرفة عمليات النقابة ستكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وعبر طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن ثقته فى الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بعملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات النواب، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الوطنية للانتخابات، أن الهيئة انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لعملية التصويت فى الداخل وذلك بطباعة بطاقات الاقتراع وتجهيز المقار الانتخابية والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان الفرعية أثناء الاقتراع.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن إجراءات أول أيام التصويت فى الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان فى مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وتحديد الحرم الانتخابى والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة فى العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة فى التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها فى الساعة الرابعة عصرا.