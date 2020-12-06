مصر: تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «ميدوزا - 10» في المتوسط

سيف اليزيد - أحمد عاطف (الإسكندرية)

نفذت القوات البحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية، أمس، المرحلة الرئيسية للمناورة الجو بحرية «ميدوزا 10» قبالة سواحل الإسكندرية المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت مصادر مصرية لـ«الاتحاد»، خلال المناورة، إن النسخة المقبلة من تدريب «ميدوزا» ستنضم له دول أكثر من هذا العام بعدما رأى المراقبون العسكريون للدول الشقيقة جدية التدريبات وأهميتها وكذلك رسائلها، لافتاً إلى أن التكتل الحالي سيعتبر تلك التدريبات عملية تأسيسية لحلف عسكري مشترك فيما يخص تبادل الخبرات والتدريب.

وأكدت المصادر أن «ميدوزا 10» حملت رسالة موجهة بشكل مباشر لما يحدث في المتوسط من تحرشات واستعراض للعضلات، لافتة إلى أنها ربطت مسرح العمليات في شرق المتوسط بليبيا، وذلك قبيل القمة الأوروبية المقبلة التي درست تحركات بعض الدول لفرض عقوبات عليها.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات «أنور السادات»، تتضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، علاوة على عرض المخطط الزمني لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية، وشملت كذلك تنفيذ قذف جوى ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بوساطة الطائرات متعددة المهام، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية أظهرت مدى ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية في إصابة الأهداف، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ، وذلك بتنفيذ قفزة صداقة لعناصر المظلات.

كما شملت الفعاليات التي حضرها وزير الدفاع المصري ونظيره اليوناني وممثلو وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية، تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية عدداً من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي، أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار، تلى ذلك تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بوساطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومية بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار.

واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحري جوي بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطائرات متعددة المهام مختلفة الطرازات من الدول المشاركة لتحية الحضور.