«إصلاحات» أردوغان الزائفة توسع العجز وتضعف المؤسسات

سيف اليزيد - شادي صلاح الدين (لندن)

أثارت تعهدات أردوغان بشأن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد سخرية عدد كبير من المحللين والمراقبين للشأن التركي، الذين أشاروا إلى أن مثل هذه التعهدات الزائفة لا يمكن أن يتم أخذها على محمل الجد.

وسلط المحللون الضوء على بقاء زعماء سياسيين بارزين في السجون طوال السنوات الماضية، واستبدال جميع رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين تقريباً بالإداريين المُعينين من قبل الحكومة، إلى جانب الإصرار على اتخاذ قرارات اقتصادية تزيد من سوء الأوضاع الحالية.

وفي تقرير موسع نشره «معهد جتيستون»، قال الكاتب والباحث المهتم بالشأن التركي، «بوراك بقديل»: «إن الرئيس رجب طيب أردوغان يوسع بشكل متهور العجز الديمقراطي في تركيا، ويضعف مؤسسات بلاده، ويرفض الاعتراف بالضوابط والتوازنات الديمقراطية».

وأضاف: إن قيامه بذلك يعزل تركيا في الغالب عن تحالفاتها الغربية ويتبع سياسة خارجية وحدوية تتمثل في محاولة استعادة أراضٍ يصفها بـ«بالمفقودة»، في إشارة إلى أراضي الإمبراطورية العثمانية الزائلة، كما أن سياساته الخارجية تسير بشكل تصادمي مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأوضح الكاتب أن العزلة السياسية التي يتبعها أردوغان ستؤدي حتماً إلى عزلة اقتصادية، فالاقتصاد في حالة انهيار، والمستثمرون يفرون من البلاد. كما بدأ الأتراك في الشكوى من التضخم وأسعار الفائدة المزدوجة، وانهيار قيمة الليرة، وارتفاع البطالة بشكل حاد.

وفي نهاية أكتوبر، تحدى أردوغان الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بلاده بينما شنّ أيضاً هجوماً شخصياً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وخاطب واشنطن قائلاً: «مهما كانت عقوباتكم فلا تتأخروا». وقال لماكرون: «الشخص المسؤول عن فرنسا ضل طريقه»، بعد يوم واحد فقط من اقتراحه أن الرئيس الفرنسي بحاجة إلى علاج نفسي بسبب آرائه بشأن المتطرفين.

ومع استمرار تراجع الاقتصاد، وخسارة الليرة ثلث قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال العام الجاري، بدت أزمة ميزان المدفوعات الرئيسية وشيكة. واعتباراً من الثالث من نوفمبر، كانت الليرة هي الخاسر الأكبر في العالم بين العملات لعام 2020.