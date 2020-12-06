مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة باريس
علّق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أعقاب تظاهرة في باريس احتجاجاً على اقتراح قانون أمني، وقد شابتها أعمال تخريب، إنّ “المخرّبين يخرّبون الجمهورية”.
وأعرب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن “الدعم إلى أفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجدداً”.
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات عنيفة على مشروع قانون يخشى من تقييده للحريات ، حيث أصيب عدد من المتظاهرين، السبت، جراء مواجهات مع الشرطة، ضمن احتجاجات على قانون أمني جديد.
وكان المشرعون الفرنسيون قد مرروا تشريعات جديدة، من شأنها منع نشر وجوه رجال الأمن، واستخدام طائرات طائرات بدون طيار في المراقبة بشكل أكبر.
وقد حث خبراء بالأمم المتحدة، باريس، على مراجعة القانون الجديد، واصفة إياه بأنه “غير متسق” مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشهدت باريس احتجاجات عنيفة اعتراضا على القانون، شارك فيها مجموعات شغب مثل “بلاك بلوك”.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتجاجات مستمرة في باريس.. ووزير الداخلية يصف المتظاهرين بالمخربين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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