الحزب المغربي الحر يستنكر “الصمت المريب” في التحري في وقائع انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين

استكر الحزب المغربي الحر، ما اعتبره “صمت مريب للمؤسسات الوطنية المكلفة بحماية حقوق وحريات المغاربة، عن القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والدستوري، في البحث والتحري والتوقيف والمتابعة، لكل من سولت له نفسه الخوض في الحياة الخاصة للمواطنين، عن طريق التصوير والفبركة والتشويه والنشر”.

وقال الحزب في بلاغ له، إن هناك من يسعى إلى ” بلوغ أهداف سياسوية دنيئة، غايتها الضغط والابتزاز وإخراس الأصوات المعارضة”.

وأضاف البلاغ أن أعضاء الحزب المغربي الحر، فوجئوا ببلاغ وزارة الداخلية، وقال إنه ” سعى جاهدا إلى استخدام أسلوب الترهيب في مواجهة منسق وطني لحزب سياسي وكل من آمن بضرورة حماية كرامة الأفراد وحماية حياتهم الشخصية”.

وشدد الحزب على تشبثه بـ”حرية تعبيره المكفولة دستوريا، في رفضه الصريح لتشكيل أي جهاز سري للبوليس السياسي، غايته قمع الأصوات الحرة والتشهير بهم”، على حد تعبير بلاغ الحزب.

وقال الحزب إن كافة المؤسسات يجب أن تبقى في خدمة المواطن ومصلحة الشعب وليس العكس عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 21 من دستور المملكة.

وشجب البيان، ما اعتبره “الصمت المريب والمتواطئ للمؤسسات الكفيلة بحماية حقوق وحريات المواطنين، عن القيام بواجبها في التحري وتوقيف ومتابعة المجرمين، وكافة المتورطين في قضية فيديو المنسق الوطني”.

وأوضح الحزب أن “لجنة محاميات ومحاميي الحزب، مستعدة لأية محطة نضالية قانونية أو قضائية، للدفاع عن أفكار ومبادئ الحزب القائمة على صون حرية وكرامة المغاربة”.