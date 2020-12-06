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فرنسا تشهد تراجعا في وفيات فيروس كورونا

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قالت السلطات الصحية في فرنسا إنها سجلت انخفاضا جديدا اليوم السبت في عدد وفيات فيروس كورونا بالمستشفيات مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي استقبلتها المستشفيات تراجع أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم السبت 12923 في حين وصل عدد الوفيات بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 216.

ويبلغ العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا في فرنسا حاليا 54981.

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