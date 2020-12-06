شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تشهد تراجعا في وفيات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم السبت 12923 في حين وصل عدد الوفيات بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 216.
ويبلغ العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا في فرنسا حاليا 54981.
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