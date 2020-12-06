قادش يواصل قهر الكبار ويُسقط برشلونة بثنائية

بدأ برشلونة مسيطرًا على المباراة بشكل جيد مع تمركز دفاعي قوي من أصحاب الأرض دون أي خطورة تُذكر.

أول الهجمات لقادش تحولت إلى ركنية في الدقيقة 7، ومن الركنية أعاد مينجويزا الكرة بالخطأ لتير شتيجن ليلمسها ويتابع خيمينيز الكرة ويسجلها في الشباك.



برشلونة وصل بهجمة خطيرة في الدقيقة 13 من تمريرة لميسي إلى ديست لعبها عرضية أرضية وصلت لكوتينيو أمام مرمى خال فسددها أعلى العارضة.

واستمرت هجمات برشلونة ومرر ميسي كرة سحرية إلى برايثوايت في الدقيقة 16 سددها بشكل مميز لكن الحارس حولها إلى ركنية.

ومن مخالفة لبرشلونة في الدقيقة 25 سددها ميسي مباشرة على المرمى لكن الحارس تصدى لها وعادت مجددًا للبولجا الذي لعبها عرضية تحولت إلى ركنية.

محاولات برشلونة استمرت وكاد ميسي أن يباغت الحارس في الدقيقة 42 بعد أن لعب الركنية مباشرة في المرمى لكن الحارس تمكن من إنقاذها.



ولم تتوقف محاولات برشلونة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ولولا ألبا لتمكن من تسجيل التعادل على الأقل.

الشوط الثاني شهد تغييرات من جانب كومان لتحسين الأوضاع بنزول ديمبيلي وبيدري ونشط الفريق هجوميًا بشكل كبير.

ولعب قادش على المرتدات وكاد أصحاب الأرض إضافة الثاني لكن بوسكيتس تمكن من إنقاذ الكرة على خط المرمى.

ومن هجمة معتادة لعبها ميسي إلى ألبا الذي مررها عرضية لترتطم بالدفاع وتتحول إلى هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة 57.

برشلونة لم يحتفل كثيرًا بالتعادل، ومن خطأ من لونجليه وصلت الكرة إلى نيجريدو الذي راوغ الحارس وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وجاءت أخطر هجمة لبرشلونة بعد التأخر في النتيجة من تمريرة بوسكيتس إلى ديست المنفرد لكن لعبها بيساره خارج المرمى.

ومن محاولة في الدقيقة 86 سدد ميسي الكرة لترتطم في الدفاع ويسددها بيانيتش لكن الحارس يتألق ويحرم برشلونة من التعادل.

هجمات متواصلة في الدقائق الأخيرة من برشلونة لكن تألق الحارس والدفاع حرم برشلونة من التعادل.