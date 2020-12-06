شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كويتي كثيف في انتخابات «الأمة» وسط احترازات صحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

وسط إجراءات صحية مشددة، وإقبال كثيف تفاوت في بعض الدوائر، توجه الكويتيون، أمس السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2020، في انتخابات برلمانية تخيّم عليها تداعيات انتشار فيروس كورونا وارتداداتها السياسية والاقتصادية، فيما شهد الاستحقاق حضوراً نسائياً لافتاً من جميع الفئات العمرية، في حين شهد اليوم الانتخابي أشبه ما يكون بالفصول الأربعة في يوم واحد بدا فيها الطقس مستقراً في الصباح والسماء صافية ليتحول بعد ذلك تدريجياً إلى طقس غائم وممطر.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في الانتخابات التي تنافس على مقاعدها الخمسين 326 مرشحاً ومرشحة، منهم 43 نائباً من مجلس 2016، ويبلغ عدد الناخبين 567 ألفاً و694 ناخباً وناخبة، بينهم 273940 من الذكور ، و293754 من الإناث، موزعين على مجموع الدوائر الانتخابية الخمس، وذلك في الانتخابات الرابعة التي تجرى بنظام الصوت الواحد. وتسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة، تزامناً مع توقعات بنسب تغيير عالية في الوجوه مع البقاء على نسب الكتل السياسية والقبلية والمذهبية.

الخالد يتفقد

وعبر رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن سعادته خلال تفقده سير العملية الانتخابية ، وقدم الشكر للجهات الحكومية على الجهود المبذولة. وبين الخالد على هامش مشاركته بالتصويت في الدائرة الثالثة، أن التقارير التي وصلته تدعو إلى السعادة بشأن المشاركة واختيار النواب الجدد لاستكمال المسيرة الطويلة.

ودعا إلى الالتزام بعدم التجمع بعد صدور النتائج.

الصالح: نفتخر بديمقراطيتنا

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن «الداخلية» بذلت قصارى جهدها لتسهيل كافة الإجراءات لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. وناشد المواطنين والمواطنات أن يتمسكوا بحقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات داعياً الجميع إلى الصبر حتى ينتهي هذا العرس الديمقراطي على خير. وقال: «نفتخر بديمقراطية الكويت ونعمل بكل جهد حتى يخرج هذا العرس الديمقراطي على نحو يليق بمكانة الكويت»، وذكر: «شاهدنا جميعاً أن هناك إصراراً من المواطنين والمواطنات على المشاركة .

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، أن الانتخابات تجري هذا العام في ظرف استثنائي، لافتاً إلى أن التنسيق الحكومي جعل الإجراءات سلسة وسهلة.

الغانم: مشاركة جيدة

من جانبه،وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، المشاركة بالجيدة في العرس الديمقراطي وسباق للمرشحين لخدمة الكويت والكويتيين.

وأكد أن الناخبين هم من يقرروا من يريدون إكمال مسيرته وتجديد الثقة أو عدمها، متمنياً مشاركة الجميع لتحديد مستقبلهم من الناحية التشريعية والرقابية واختيار الأفضل بالنسبة لهم .

تعزيز حظوظ

وتسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق ، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس. ومنذ إجراء أول انتخابات وفق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، لم تغب المرأة عن المقاعد الخضراء، فحضرت ب4 نائبات في مجلس 2009 و ب3 نائبات في مجلس 2012، وانخفض تمثيلها في مجلسي 2013 و2016 إلى عضوة واحدة، هي النائبة صفاء الهاشم التي تخوض الانتخابات مجدداً.

منافسة محتدمة

الدائرة الأولى: بلغ عدد الناخبين فيها: 84822 وتحتدم المنافسة فيها بين أكثر من طيف سياسي، وأبرز التكوينات الحضر «العائلات» وأبرزها الكنادرة ولها ثقل طائفي وتواجد محدود لقبيلة العوازم، إضافة إلى ممثلين للسلف والحركة الدستورية الإسلامية «الإخوان». ومن المتوقع أن تحافظ الدائرة على تركيبتها الأساسية ومقعد للعوازم وثلاثة مقاعد للعائلات والتيارات الإسلامية، ويمكن أن تحقق المرأة اختراقاً فيها بمقعد واحد.

خليط من رجال الأعمال والليبراليين

الدائرة الثانية: عدد الناخبين: 64965 وهي خليط من رجال الأعمال والتيارات الليبرالية وكبار موظفي الدولة، وللقبيلة دور مهم في هذه الدائرة ويتمركز ثقلها في مناطق الدوحة والصليبخات والقيروان ذات الحضور لتيارات الإسلام السياسي. ويتوقع نحاج رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم واقتسام بقية المقاعد بين التيارات الليبرالية ، ويمكن أيضاً أن تحقق إحدى المرشحات اختراقاً بمساعدة جمعيات النفع العام والتيارات الليبرالية ذات التأثير الكبير في بعض المناطق .

الكويت المصغرة

الدائرة الثالثة: عدد الناخبين: 101492 وتسمى ب«الكويت المصغرة»؛ حيث تضم كل ألوان الطيف السياسي والقبلي والمذهبي ونجح مرشحوها من الشباب في إحداث اختراق كبير في مجلس 2026، وتتقارب فيها أعداد التيارات والطوائف والقبائل، وتتوزع وفق الناخبين إلى مجموعات الحضر والقبائل المتمركزة في خيطان، وهناك تمثيل كبير للسلف وتواجد محدود للحركة الدستورية. ومن المتوقع حفاظ صفاء الهاشم على مقعدها، واختراق كبير للشباب أصحاب التوجهات الليبرالية.

اعتماد على التشاوريات

الدائرة الرابعة: عدد الناخبين: 150193 من الدوائر ذات الطابع القبلي، وتعتمد على التشاوريات «الانتخابات الفرعية»، وليس فيها اجتهادات أو مفاجآت، وتعتبر كتلة قبيلة مطير الأكبر بين قبائلها «تضمن 4 مقاعد»، تليها بفارق ضئيل الرشايدة «3 مقاعد» ثم قبائل عنزة وشمر والظفير.

أكبر كتلة انتخابية

الدائرة الخامسة: عدد الناخبين: 166222، تضم أكبر كتلة انتخابية، وتتميز بتنوع مكوناتها الاجتماعية، لكنها دائرة قبلية بامتياز تتغير فيها الوجوه ولكنها تظل محافظة على تركيبتها القبلية؛ حيث يتقاسم مقاعدها مرشحي قبيلتي العوازم والعجمان «ثلاثة مقاعد لكل قبيلة» ثم الهواجر وعتيبة ومطير «مقعد لكل قبيلة»، وهناك تواجد محدود للحضر ومنهم الكنادرة «مقعد واحد»، إضافة إلى كتلة مذهبية لها حضورها نجحت في إحداث مفاجأة في انتخابات 2016.