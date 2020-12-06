شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يدرج البحث العلمي ضمن أولويات الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد الماحي

بعد ظهور وباء «كورونا»، باتت الحاجة ملحة إلى دور البحث العلمي في المجتمع، واتجهت الأنظار إلى الجامعات ومختبراتها؛ من أجل التوصل إلى حلول فاعلة لمجابهة الفيروس، فالاهتمام بالبحث العلمي وتنفيذه بالشكل الصحيح، أصبح كالأمن القومي.

سطور مضيئة لجامعات الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، أثبتت من خلالها أنها بحجم التحدي، حيث عمل مجتمع الباحثين وأعضاء الهيئات التدريسية، على عدد من المشروعات البحثية التي تهدف إلى دراسة الجائحة وآثارها في المجتمع.

لا ينحصر أثر تفشي وباء كورونا في صحة الأجساد البشرية فقط؛ بل يتعداها ليشكّل تهديداً للأمن الاقتصادي؛ لذلك تقدم مؤسسات التعليم العالي دوراً فاعلاً وحيوياً في استشراف المستقبل، وتحقيق الازدهار في المجتمع، عبر إجراء بحوث عالية الجودة، مستخدمة تكنولوجيا وتقنيات متطورة، كما تعمل على إعداد أبحاث تسهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجهها الدولة والمنطقة والعالم.

تداعيات مستقبلية

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد؛ «كوفيد- 19» في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، والحديث لا يتوقف من جانب الباحثين والخبراء حول تداعياته المستقبلية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية، والأمنية إلى درجة أن مقولة: «عالم ما بعد كورونا» باتت مصطلحاً دارجاً يتم تداوله على نطاق واسع، في إشارة إلى التحولات التي قد تحدث في المستقبل؛ نتيجة هذا الوباء المتفشي في العديد من دول العالم، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً وال18 عالمياً بين دول المنطقة والعالم في تحقيق الأمن الصحي خلال الجائحة.

ويقول الأكاديمي الدكتور خالد صقر المري، أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» التي أصابت العالم بحالة من الشلل وحوّلت دوله إلى جزر منعزلة، تغيرات كبيرة، وعلى صعد مختلفة، لم تشمل الجوانب المادية فقط؛ بل امتدت لتشمل عالم الأفكار والنظريات، ومنها تلك الخاصة بمفهوم أمن الدول، وسوف يتعمق هذا التغير على الصعيدين المادي والفكري، كلما كانت التأثيرات التي ستتركها هذه الجائحة أكثر.

وأضاف: لا شك أن الأمن الوطني، كمفهوم وسياسات، يعد أحد أهم المجالات التي قد تشهد تغييرات جذرية في الفترة المقبلة، لاسيما بعد التحديات الكبيرة التي واجهت المنظومة الصحية مع انتشار فيروس كورونا، ولهذا فإن مرحلة ما بعد كورونا قد تشهد إعادة النظر في الكثير من المفاهيم لتعيد الاعتبار إلى الأمن الإنساني بمفهومه الشامل.

خطة وقائية

وكانت الدوائر المختلفة، مع اكتشاف أول إصابات بالفيروس في الدولة، قد بدأت بخطة وقائية ترجمة لاستراتيجية رصينة لمواجهة الوباء قبل فقدان السيطرة عليه.

ويرى الدكتور إسماعيل الرمحي، أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن الدول الناجحة لا تُقاس بحجمها، وإنما ‏بسرعتها في تحقيق الإنجازات، وابتكار الحلول للتحديات، للانتقال إلى المستقبل، والمشاركة الفاعلة في ‏صنعه، بما يحقق الخير لها وللعالم»‎.‎‏ ولعل ذلك يعكس فكر القيادة في التطلع للصدارة العالمية، وتؤمن القيادة الإماراتية بأهمية التحديث والتخطيط والإعداد للمستقبل، ويتجلى ذلك في اعتماد مجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول 2016 ‏‎«استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل» بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي تهدف ‏إلى الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتحليلها، ووضع الخطط ‏الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات؛ لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة.

وأضاف: لقد أظهر تفشي الفيروس، أهمية ونجاعة الرؤية الاستشرافية للقيادة السياسية؛ حيث أدى إلى تحويل العديد من الحلول المستقبلية التي استشرفتها القمة العالمية للحكومات، إلى واقع عملي، لافتاً إلى أن الجائحة أظهرت الدولة كمركز عالمي قد تتجاوز في مكانتها هونج كونج وسنغافورة، باعتبارها دولة رائدة وفاعلة في مكافحة الفيروس، وأنها استطاعت تحويل هذا التحدي إلى إمكانية لبناء مستقبل أفضل، وأثبت قطاع التكنولوجيا فيها نجاعته؛ حيث تم تبني التكنولوجيا بشكل مباشر مع تفشي المرض.

وقال الأكاديمي الدكتور سالم زايد الطنيجي، الأستاذ بكليات التقنية العليا: إن المتابع لتطور الأحداث المتسارعة؛ من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد يصل إلى قناعة مفادها أن عالم ما قبل كورونا ليس هو عالم ما بعدها، في ظل الوقوف على مجموعة من المعطيات تقطع بضرورة إعادة ترتيب أدوات القوة عند كل دولة على حدة، في ظل تجاوز المعايير الكلاسيكية التي تتمثل في القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأضاف: من هذا المنطلق، سطرت دولة الإمارات أسمى معاني التضامن بين مختلف مواطنيها والمقيمين فيها، وهو التضامن الذي تعزز بالثقة المطلقة لدى الشعب الإمارات في قيادته، وعندما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقولته التاريخية: «لا تشيلون هم» كان من الممكن أن تمر على الشعب الإماراتي مرور اليتيم بقوم، لكن الثقة المطلقة التي راكمها الشعب الإماراتي في أسلوب قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جعلت هذه الجملة تُفرغ الأزمة الحالية من كل حمولة سلبية ودفعت بالجميع إلى الانخراط والانضباط لتعليمات الدولة يقيناً منها أن قيادتها على مستوى التحديات التي تفرضها مواجهة فيروس كورونا المستجد

استمرارية الحياة

وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة العالم جراء انتشار هذا الوباء وارتفاع أعداد المصابين به، أصبحت التكنولوجيا قوة لا يستهان بها في هذه المعركة، فبفضل التطور التكنولوجي استطاعت دولة الإمارات المحافظة على استمرارية الحياة وعلى استئناف كثير من الأنشطة الحياتية اليومية.

ويرى الدكتور الدكتور نواف سلطان النعيمي، أن استراتيجياتنا المستقبلية تتطلب التركيز على قطاعات الصحة والتكنولوجيا والأمن الإنساني والغذائي، فبناء العقول الشابة وإعدادها إعداداً علمياً ومهنياً لمواجهة التحديات المستقبلية هو الاستثمار الحقيقي لحماية مكتسباتنا الحضارية الإنسانية، وضمان تفوقنا في كافة المجالات، فمستقبل الاقتصاد يتوقف على مدى التطور الذي نحققه في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا بكافة فروعها العلمية المختلفة.

