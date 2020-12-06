شكرا لقرائتكم خبر عن جذب الطالب للحصة الدراسية محور اهتمام ثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

صور وفيديوهات يتناقلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن طلبة من عدة دول في العالم، تجسد وضع الطالب خلال الحصة الدراسية التي يتم عقدها عن بعد، حيث تم تداول فيديوهات لأطفال في حالة نوم عميق خلال الحصة، وآخرين يلهون إلى جانب جهاز الحاسوب، أو الجهاز اللوحي، أو الهاتف الذكي الجامد الذي ينطلق منه صوت المعلم، ما يشير إلى مدى أهمية إدراك المعلم لضرورة التنويع في الأساليب والبرامج التكنولوجية المتاحة للتعليم، وأيضاً اكتساب مهارات الجذب بالاعتماد على استراتيجيات مختلفة.

استعرض بعض أولياء الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي حالة الملل التي تصيب الطالب، خاصة طلبة المراحل الدراسية الأولى أحياناً، خلال الحصة الواحدة التي تتراوح مدتها ما بين 30 إلى 45 دقيقة، بسبب طبيعة الطفل وعدم رغبته في الجلوس فترة طويلة في الموقع نفسه، وأيضاً عدم مراعاة بعض المعلمين لضرورة تغيير أنماط وأساليب التعليم.

متنوعة ومدروسة

قالت رولا العمري، معلمة رياضيات للصف الثالث الابتدائي، إن التعليم سواء كان عن بعد، أو مباشر، يتطلب اتباع جملة من الاستراتيجيات المتنوعة والمدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، وفي ظل وجود التعلم عن بعد بات لا بد من تطوير تلك الاستراتيجيات بحيث تتناسب مع الإطار التكنولوجي العام لبيئة التعلم عن بعد، ما يتطلب من المعلم تطوير أساليبه التعليمية بشكل مستمر، بحيث تكون الحصة تفاعلية تشمل عناصر جاذبة للانتباه، ومتنوعة، نفس الوقت نفسه مشوقة للطالب، خاصة في الحلقة الأولى.

وأضافت: على المعلم أن يعي أن الطالب كتلة من المشاعر الإنسانية ويحتاج إلى الشعور بالاحترام والحب والعدالة مع زملائه خلال الحصة الدراسية، كما يجب على المعلم أن يعبر لأبنائه الطلبة بداية الحصة عن سعادته بلقائهم، والتواصل معهم، ما يعتبر من الأساسيات الهامة التي تحفز رغبة الطالب في الحضور والانتباه والمشاركة والتفاعل بمختلف أشكاله، وبالتالي ترتفع معدلات الاستيعاب لدى الطالب.

المرحلة الثانوية والدنيا

وقالت شفاء صالح، معلمة تربية إسلامية لطلبة المرحلة الثانوية: يوجد فرق ما بين أساليب تعليم الطلبة في المرحلة الثانوية عن المراحل الدنيا، إلا أن عامل الجذب والتنويع يعتبر أساسياً، وهو ما يجب أن ينتقيه المعلم بدقة متناهية تتناسب مع طبيعة الطلبة ،ومستوياتهم، وقدراتهم، وضرورة تعزيز الجوانب الإنسانية، ومشاعر الاحترام والحب بين الطلبة، والمعلم، بحيث يشعر الطالب الذي يجلس خلف الشاشة بأن المعلم قريب منه نفسياً، واجتماعياً. وأضافت أن التشويق في بداية الحصة يعتبر من العوامل الهامة والرئيسية لدفع الطلبة، وتحفيزهم نحو مواصلة الانتباه طوال الوقت المخصص للدرس، كما يجب أن يكون المعلم قادراً على استشعار حالة الملل لدى الطلبة في حال تسللها، وأيضاً القدرة على تغيير النمط، أو الأسلوب بمهارة، لاستعادة حالة النشاط الذهني لديهم.

نظريات الحواس المتعددة

أكدت أميرة عبدالله، مستشار نفسي وسلوكي، ضرورة اعتماد المدرس خلال الحصص الدراسية عن بعد على الأنظمة والبرامج التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على التعلم باللعب، واستخدام نظريات الحواس المتعددة التي تساعد على تحفيز جميع حواس الطفل، وتعزز الحركة والتفاعل، وتجعله في حالة يقظة وشغف وحماس، والحرص على مشاركة الطالب في مناقشة الدرس، حيث إن الاستمرار في تقديم المعلومات من دون منح الطالب فرصة المشاركة يؤدي إلى إصابة الطالب بالملل، وبالتالي تسلل الشعور بالنعاس.

وأضافت: يجب أن يكون المعلم ملماً بسمات النمو للمرحلة العمرية التي يدرسها بحيث يستطيع توظيف المثيرات البصرية والسمعية بشكل جيد، لرفع مستويات الانتباه لدى الطالب، واستمراريته، طوال الحصة الدراسية، إلى جانب التشجيع على المشاركة وتقديم التعزيز الإيجابي بما في ذلك الجوائز المادية، والمعنوية، مثل تجميع النقاط، وجدول المكافآت، وإبراز جوانب نجاح الطالب وقوته، وتميزه، مع مراعاة الفروق الفردية، ويجب تعزيز سلوكاته الإيجابية، وعدم إغفال مشاركاته.

وأشارت إلى ضرورة استخدام وسائل مختلفة ومتعددة في الشرح، مثل الصور، والفيديو، والأصوات والاهتمام بالطلبة غير المتفاعلين، خاصة الذين تنخفض لديهم معدلات الثقة بالنفس، ودفعهم نحو المشاركة، موضحة أن تجاهل هذه الفئة يؤدي إلى تعميق الشعور لديهم بالانعزال، وبالتالي شعورهم بعدم الرغبة في الاستماع للمعلم من خلال الحصة الدراسية التي يتم عقدها عن بعد.

وذكرت أن التقنيات الحديثة المستخدمة في التعلم عن بعد، أوجدت العديد من الحلول للمشكلات التي قد تواجه المعلم خلال العملية التعليمية، حيث إنه بات بإمكان المعلم إضفاء الحيوية والنشاط للصف الدراسي والانتقال بسلاسة من نشاط إلى آخر، والتنويع في الأنشطة التي تسهم في خلق حالة من التفاعل الدائم بين المعلم، والطلبة، وخلق أجواء حماسية بين الطلبة، لافتة إلى ضرورة أن يعي المعلم أهمية تغيير نبرة الصوت أثناء الشرح.

فرص كبيرة للتنويع

أشارت رولا العمري، إلى أن التكنولوجيا أتاحت للمعلم فرصاً كبيرة للتنويع في الأساليب، وأيضاً استخدام استراتيجيات حديثة ومتنوعة في الجذب، والتحفيز، والتشويق، وغيرها، حيث يوجد برامج تمكن المعلم من تنظيم مسابقات ضمن إطار الدرس، وأيضاً ممارسة أنشطة ترفيهية، وبدنية، وعقلية مختلفة، لتشويق الطالب وخلق نوع من التنافس مع غيره من الطلبة، والتي من خلالها يضمن المعلم توفير بيئة تعليمية جاذبة، وفي الوقت نفسه تحقيق أهداف الحصة الدراسية.

حياة الطفل داخل المنزل

لفتت أميرة عبدالله إلى أن نمط حياة الطفل داخل المنزل يلعب دوراً رئيسياً في تهيئة الحالة النفسية والصحية للطالب، حيث استيقاظه مبكراً في حالة نشاط ذهني وبدني تمكنه من مواصلة يومه التعليمي عن بعد، وممارسة التمارين الرياضية خلال اليوم، وتناول الطعام الصحي.