«ديوا» تعتمد نظاماً رقمياً لتنظيم العمل التطوعي الداخلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج التطوع الداخلي «أتطوع» عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وفي إطار جهودها لتعزيز العمل التطوعي في دبي، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها.

وتتيح المنظومة الإلكترونية المتطورة لبرنامج «أتطوع» للموظفين الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط، بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميّز الحكومي، ويعزز مكانة الهيئة الريادية في مجال العمل التطوعي في دولة الإمارات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تسير «ديوا» على خطى الآباء المؤسسين الذين زرعوا في نفوس المواطنين والمقيمين حب الخير والعطاء والعمل التطوعي والإنساني. وتهتدي الهيئة بكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» البداية كانت من زايد. والجود أصله وبدايته زايد، والعطاء الحقيقي له اسم آخر يسمونه «زايد».

وأضاف: «من خلال إطلاق برنامج «أتطوع»، تثبت الهيئة مجدداً ريادتها وتميزها في شتى المجالات.

من جانبها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «ركزت الهيئة منذ تأسيسها على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع».

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