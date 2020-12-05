إصابات فيروس “كوفيد-19” في القارة الإفريقية تتخطى عتبة 22 مليون

ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إفريقيا وصل إلى 2232944.

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض وصل إلى 53252 وفاة حتى بعد ظهر اليوم السبت.

وأضاف المركز أن إجمالي 1903987 حالة تعافت من المرض حتى الآن.

وتعد أكثر الدول المتضررة من المرض فيما يتعلق بحالات الإصابة الإيجابية جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا. وتعد منطقة جنوب إفريقيا هي أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات الإيجابية وكذلك عدد حالات الوفاة، بحسب المركز.