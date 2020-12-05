أمكراز يوجه نداء للمحتجزين في مخيمات تندوف: عليكم العودة لنساهم جميعا في بناء وطن يسعنا جميعا

قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، إن الشبيبة ستوجه نداء إلى الشباب المغاربة المتواجدين في مخيمات تندوف، من أجل العودة والمساهمة في بناء وطن يسع الجميع.

وأضاف أمكراز موضحا أن “المتواجدين في المخيمات هم أبناء هذا الوطن وعليهم العودة لنساهم جميعا في بناء وطن يسعنا جميعا، لا يمكن أن نبني هذا الوطن إلا بتضافر جهودنا جميعا”.

ودعا أمكراز إلى ضرورة العمل من أجل الانتصار على من “يغرر بأبنائنا في المخيمات ويسعى إلى المتاجرة بآمالهم ويبيع لهم الوهم”، وأضاف مشددا “يجب ان ننتصر عليهم جميعا بمنطق الأخوة والمواطنة في إطار حكم ذاتي موسع تكون لهم فيه صلاحيات تدبير شؤونهم بنفسهم في وطنهم تحت السيادة المغربية”.

وطالب أمكراز بالتخلي عن العاطفة في الترافع على ملف الصحراء المغربية، وقال: “علينا أن نوضح هذا الموقف بشكل موضوعي ومشرف، ولا يجب ان نعتمد على العاطفة في الترافع الدولي على الملف، لأننا ننطلق من خلفيات قانونية وتاريخية وجغرافية وسياسية صلبة تدعم ملفنا على المستوى الدولي”.

وأبرز الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية أن هذه المنطقة “جزء لا يتجزأ من المغرب”، مؤكدا أن المقاربة التي تعتمدها البلاد في تدبير الملف “شاملة ومتعددة الأبعاد”، واعتبر أن التنمية التي تعرفها مدن وأقاليم الصحراء أكبر مما تعرفه باقي المناطق المغربية، وقال “أجد التنمية أقوى في هذه المنطقة وهذا عنصر إيجابي وعامل قوة للتعامل مع هذا الملف”.

وأكد أمكراز أن شبيبته سطرت برنامجا للتواصل والترافع على ملف الوحدة الترابية، لافتا إلى أنها راسلت مجموعة من المنظمات الشبابية الإفريقية والعربية للتعريف بالقضية بعد التدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات.