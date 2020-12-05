شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 277 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 277825 بعد تسجيل 2439 وفاة جديدة.
وأعلنت المراكز الأمريكية الأرقام المسجلة حتى الساعة الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولا تعكس الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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