شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفقا لأخر تعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الحسم بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير من مناقشة وإدخال الكثير من التعديلات على المشروع الوارد من الحكومة بما يُعزز موارد الصندوق.

ولعل من أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون تلك التى طالت المادة السادسة والمعنية بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث انتهى أعضاء اللجنة إلى أن التشكيل المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة ضخم ويضم عدد كبير من الأعضاء يبلغ 19 عضوا منهم رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبعد مناقشات مطولة قررت اللجنة تقليص هذا العدد ليصبح 15 عضوا فقط.

ونستعرض فيما يلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة وقبل مناقشتها بالجلسة العامة لمجلس النواب:

1- وزير الصحة والسكان، رئيسا لمجلس الإدارة، أو من ينيبه

2- أحد قيادات وزارة الصحة المسئول عن تقديم الخدمات العلاجية

3- ممثل لقطاع الدواء بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة

4- ممثل للأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة

5- المستشار القانونى لوزير الصحة

6- ممثل عن اتحاد البنوك المصرية

7- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى يرشحه وزير الصحه

8- مدير عام الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

9- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى

10- ممثل للهيئة العامة للتأمين الصحى

11- ممثل لوزارة الدفاع يرشحه الوزير المختص

12- ممثل لوزارة الداخلية يرشحه الوزير المختص

13- ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير المختص

14- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

15- أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان

ويهدف المشروع لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.