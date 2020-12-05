مصرع شخصين في حادث تصادم بالدائري الاقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي جنوب محافظة الجيزة. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا. وتبين بالفحص المبدئي اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بالطريق ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة آخرين. ودفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى. ودفعت إدارة المرور بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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