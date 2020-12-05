فنزويلا تُسجل 329 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم السبت أنها سجلت 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 45 حالات وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 103 آلاف و877 حالة، تعافى منهم 98 ألفا و879 حالة.
وبلغ اجمالي حالات النشطة في البلاد 4085 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 913 بعد تسجيل أربع حالات.
وفي وقت سابق قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مادورو، في كلمة أذاعها على "تويتر": "الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل كامل وتام، دون أي
ووفقا للرئيس مادورو، ستقوم بلاده خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: "عندما نحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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