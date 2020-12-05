سنغافورة تُسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم السبت ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و255 حالة بعد تسجيل 13 إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 12 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي.



ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن

الإصابة بفيروس29 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و158 حالة.

وفي وقت سابق بدأت سنغافورة تفقد السيطرة على فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، بعد أن كانت نموذجا يحتذى به في السيطرة على الوباء.

وأفادت وزارة الصحة في البلاد، أن أغلبية الحالات تعود إلى عمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية، وهي الفئة التي تشكل أكثر

من ثلاثة أرباع الإصابات بالبلاد.

ويقول الخبراء إن الزيادة، التي بدأت تسجل الأسبوع الماضي، ترجع إلى حد كبير إلى ضعف الإجراءات الصحية في صفوف العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن ضيقة، إذ يعيش ما بين 12 إلى 20 شخصا في غرفة واحدة في كثير من الأحيان، حسبما ذكر تقرير لمجلة "التايم" الأميركية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.