رئيس الوزراء الجزائري يبحث التعاون المُشترك مع وزير الخارجية الإيطالي

بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) اليوم السبت التعاون المشترك مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي بدأ اليوم زيارة عمل إلى الجزائر تستمر يومين.
الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية والمناقشات حول تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية، خاصة في إطار الاجتماعات المقبلة لآليات التعاون الجزائرية-الإيطالية.
وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إن اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة كان فرصة لمواصلة
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم قد استقبل في وقت سابق اليوم الوزير الإيطالي
وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين وتشكل فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة الاجتماعات الثنائية المقبلة، خاصة الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021.
كما شهدت الزيارة توقيع البلدين على مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.
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