جاء مقتل الفتى بعد أيام من إعلان السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، الذي علقته في مايو الماضي.
وأطلق المشاركون في الجنازة، الذين حمل عدد منهم صورا للفتى «علي أيمن أبو عليا»، هتافات مناهضة للاحتلال الاسرائيلي، ولإعادة التنسيق الأمني.
وشارك مئات في الجنازة التي جرت وسط مدينة رام الله، على الرغم من قرار السلطة الفلسطينية إغلاق الضفة الغربية الجمعة والسبت.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن علي أيمن أبو عليا (13 عاما) توفي بعد وقت من إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة «فرانس برس» أن الفتى «علي» أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة في قرية «المغير»، كان أهلها يحتجون على مصادرة أراض لهم من قبل مستوطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطينيون يخرقون المنع للمشاركة في جنازة فتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.