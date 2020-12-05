الجزائر وإيطاليا تبحثان ملفات ليبيا ومالي والصحراء

استقبل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، في الجزائر العاصمة، وبحثا العديد من القضايا الإقليمية.

وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن جدول أعمال المحادثات، التي ستستمر يومين بين الجانبين، يشمل القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية، والوضع في ليبيا ومالي.

وأضاف البيان: «هذه الزيارة، الثانية من نوعها لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى الجزائر خلال 2020، تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا».

وتابع: «المحادثات تشكل فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي، ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا، ولا سيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال 2021».