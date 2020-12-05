الأردن يسجل 3160 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 50 وفاة و3160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3010 والإصابات إلى 237513.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 52040 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 87 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت الموجز إلى تسجيل 5268 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 182463 حالة.



ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.



