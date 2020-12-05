الجزائر تسجل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 31 حالة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 87 ألفاً و502.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في المؤتمر الصحفي اليومي، عن رصد 9 وفيات جديدة بتراجع 3 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات.2501

بالمقابل، أشار فورار إلى تعافي 538 حالة جديدة، ليرتفع مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 56 ألفاً و677.

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