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شكرا لقرائتكم خبر عن الارياني: مليشيا الحوثي تضاعف عمليات تجنيد الاطفال لتعويض مخزونها البشري والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني من خطورة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران آلاف الأطفال الذين انتزعتهم من مقاعد الدراسة، وغسلت ادمغتهم، وعبئتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية، والأفكار الارهابية المتطرفة، والقتهم في محارق الموت دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة اسرهم .
وأوضح، ان مليشيا الحوثي ضاعفت عمليات تجنيد الاطفال واخضعتهم لما تسميها دورات ثقافية وعسكرية بهدف بناء جيش من الارهابيين وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات.
وطالب الارياني المجتمع الدولي بموقف حازم ازاء جريمة تجنيد مليشيا الحوثي لعشرات الآف الاطفال، وتحويلهم ادوات للقتل، وقنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والامن والسلم الاقليمي والدولي.
مؤكدا ان إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر يستحقه اطفال اليمن.
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