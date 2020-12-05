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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر شعر بها بعض المواطنين في لبنان والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عن تسجيل هزة أرضية بعد ظهر اليوم السبت، موقعها في البحر المتوسط بين جزيرة قبرص والساحل التركي، شعر بها بعض المواطنين في لبنان.
و أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء، في بيان اليوم، عن " تسجيل عند الثانية والدقيقة 45 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم، هزة أرضية بقوة 3ر5 على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر المتوسط بين جزيرة قبرص والساحل التركي، وشعر بها بعض المواطنين".
وكان عدد من المواطنين في بلدات مرجعيون( جنوب لبنان) وكسروان(جبل لبنان) وعكار ( شمال لبنان) قد شعروا عند الثانية و45 دقيقة بهزة أرضية.
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