شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. 21 ألف بإيطاليا و15 ألف في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 662 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولا من 814 أمس، و21052 حالة إصابة جديدة مقابل 24099 في اليوم السابق.

وشهدت إيطاليا، وهي أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء، 59514 وفاة بالفيروس في المجمل منذ فبراير شباط، وذلك في ثاني أكبر حصيلة بالقارة بعد بريطانيا.

وسجلت إيطاليا 1.71 مليون حالة إصابة إلى الآن.

و أعلنت بريطانيا تسجيل 15539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و397 وفاة وذلك نزولا من 16298 حالة إصابة و504 وفيات في اليوم السابق.