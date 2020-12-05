شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 50 وفاة و 3160 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 237513 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 182463 حالة بعد تسجيل 5268 حالة إضافية، كما سجلت 50 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3010 حالة.

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