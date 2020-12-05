شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين في أرمينيا للمطالبة مجدداً باستقالة رئيس الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)



نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الأرمينية، السبت، لتجديد الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، على خلفية اتفاقية سلام مثيرة للجدل مع أذربيجان.

وكان باشينيان قد أعلن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اتفاقية بوساطة روسية وضعت حداً لمواجهات استمرت ستة أسابيع حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، ما أوقع آلاف القتلى.

وبموجب الاتفاقية وافقت أرمينيا على التخلي عن ثلاث مناطق لباكو، إضافة إلى أربع مناطق أخرى استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة عليها خلال المعارك، وكانت تحت سيطرة الانفصاليين الأرمن منذ التسعينيات. وأثار القرار غضباً في أرمينيا حيث قام متظاهرون باقتحام ونهب مبان حكومية، ويواصلون بشكل يومي تقريباً التظاهر في يريفان للمطالبة باستقالة باشينيان.

وفيما تمكن رئيس الوزراء حتى الآن من الصمود بوجه العاصفة، إلا أن تظاهرة السبت كانت الأكبر على الإطلاق مع احتشاد نحو 10 آلاف في ساحة الحرية بوسط يريفان، بحسب مراسلي فرانس في المكان. وباشينيان الذي كانت زوجته وابنه قرب الجبهة خلال المواجهات، قال إن اتفاق سلام هو الخيار الوحيد لأرمينيا وبأنه يضمن بقاء كاراباخ.

وفيما خسر الإقليم ذو الغالبية الإثنية الأرمنية مساحات واسعة من الأراضي، سيقوم بضمان مستقبله قرابة 2000 عنصر من القوات الروسية في مهمة يتم تجديدها كل خمس سنوات. ورحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ«شجاعة» باشينيان في الموافقة على اتفاقية السلام معتبراً القرار «ضرورياً» ولكنه «مؤلم». وقالت السلطات الأرمينية الشهر الماضي، إنها أحبطت مخططاً لاغتيال رئيس الوزراء. وقال باشينيان إنه لا يعتزم الاستقالة، وأعلن في كلمة متلفزة السبت أن أولوية حكومته هي إعادة سجناء الحرب الأرمينيين وجثث قتلى المعارك.