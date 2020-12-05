شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... إقبال كبير على التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

توجّه أكثر من نصف مليون ناخب كويتي إلى صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2020، في انتخابات برلمانية تخيّم عليها تداعيات انتشار فيروس كورونا وارتداداتها السياسية والاقتصادية، وأكدت مصادر متطابقة أن الإقبال كثيف والعملية سلسة. وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي، أن عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020، تسير بكل يسر ودون معوقات، مشيداً بالإقبال الكبير في الساعات الأولى على التصويت في الانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العفاسي قوله: إن جميع العاملين في وزارات العدل والداخلية والصحة وغيرها من الجهات، يقومون بدور مهم في تسهيل العملية الانتخابية على المواطنين. وذكر أن رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية من القضاة وأعضاء السلك القضائي المشرفين على الانتخابات، يقومون بجهود استثنائية ومقدرة في هذه الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية في ظل الإجراءات الصحية المتخذة بسبب انتشار جائحة كورونا. وأكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي، أن عدد المرشحين الذين يحق لهم خوض الانتخابات بلغ 326 مرشحاً ومرشحة، (بواقع 297 ذكور و29 إناث)، موزعين على الدائرة الأولى 71 مرشحاً والثانية 51 مرشحاً والثالثة 70 مرشحاً والرابعة 76 مرشحاً والخامسة 58 مرشحاً. ويمثل كل دائرة 10 نواب ويحق للناخب اختيار مرشح واحد فقط. وأضاف: جرت طباعة أوراق التصويت بعدما أصدرت محكمة التمييز أحكامها الباتة استعداداً ليوم الانتخاب. وتسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق الانتخابي، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس. ومنذ إجراء أول انتخابات وفق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، لم تغب المرأة عن المقاعد الخضراء، فحضرت بـ4 نائبات في مجلس 2009 و بـ3 نائبات في مجلس 2012، وانخفض تمثيلها في مجلسي 2013 و2016 إلى عضوة واحدة، هي النائبة صفاء الهاشم التي تخوض الانتخابات مجدداً. خمس دوائر الدائرة الأولى: يبلغ عدد الناخبين فيها 84822 (40552 ناخباً و44270 ناخبة) وتحتدم المنافسة في الدائرة بين أكثر من طيف الدائرة الثانية: عدد الناخبين: 64965 (31303 ناخبين - 33662 ناخبة) والدائرة خليط من رجال الأعمال والتيارات الليبرالية وكبار موظفي الدولة، وللقبيلة دور مهم في هذه الدائرة ويتمركز ثقل الدائرة في مناطق الدوحة والصليبخات والقيروان ذات الحضور لتيارات الإسلام السياسي. الدائرة الثالثة: عدد الناخبين: 101492 (47228 ناخباً و54264 ناخبة) وتسمى بـ«الكويت المصغرة»؛ حيث يتواجد كل ألوان الطيف السياسي والقبلي والمذهبي ونجح مرشحوها من الشباب في إحداث اختراق كبير في مجلس 2026، وتتقارب فيها أعداد التيارات والطوائف والقبائل، وتتوزع وفق الناخبين إلى مجموعات الحضر السنة والشيعة والقبائل المتمركزة في خيطان، وهناك تمثيل كبير للسلف وتواجد محدود للحركة الدستورية. الدائرة الرابعة: عدد الناخبين: 150193 (70080 ناخباً و80113 ناخبة) من الدوائر ذات الطابع القبلي، وتعتمد كثيراً على التشاوريات (الانتخابات الفرعية)، وتعتبر كتلة قبيلة مطير الأكبر بين قبائل الدائرة (تضمن 4 مقاعد)، تليها بفارق ضئيل قبيلة الرشايدة (تضمن 3 مقاعد) ثم قبائل عنزة وشمر والظفير. وهناك تيارات سياسية قوية في الدائرة أقواها التيار السلفي. الدائرة الخامسة: عدد الناخبين: 166222 (84777 ناخباً - 81445 ناخبة) تضم أكبر كتلة انتخابية في الكويت، وتتميز بتنوع مكوناتها الاجتماعية لكنها دائرة قبلية بامتياز؛ حيث يتقاسم مقاعدها مرشحي قبيلتي العوازم والعجمان ثم الهواجر وعتيبة ومطير، وهناك تواجد محدود للحضر ومنهم الكنادرة.