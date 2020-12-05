أبرو يتصدر هدافي الدوري السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

صعد الأنغولي فابيو أبرو مهاجم الباطن إلى صدارة الهدافين في الدوري السعودي بخمسة أهداف بعدما افتتح باب التسجيل لفريقه أمام ضيفه التعاون في الدقيقة 3 ضمن الجولة السابعة من البطولة.

واستطاع الضيوف إدراك التعادل في الوقت القاتل عن طريق سمحان النابت في الدقيقة 90+3 ليقتسم الفريقان نقطتي التعادل 1-1 ،وأصبح للتعاون 10 نقاط في المركز السابع ، ورفع الباطن رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع بثماني نقاط.

وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة الفيصلي والعين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ليرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن التعاون، وصعد العين إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

تقدم البرازيلي رافائيل سيلفا للفيصلي في الدقيقة 35 ،وأدرك النيجيري أمادو موتاري التعادل للعين في الدقيقة 54 ليواصل الأخير حصد النقاط للجولة الثالثة، في حين واصل الفيصلي الابتعاد عن الفوز للمباراة الرابعة توالياً.

وسيلتقي في الجولة الثامنة، العين مع القادسية، والفيصلي مع الرائد، والتعاون مع أبها، و الباطن مع الفتح.

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