شكرا لقرائتكم خبر عن «تحذير» تدشن رموز اللقايا في جائزة زايد الكبرى للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت السبت بنجاح منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات اليوم الثالث من الجائزة الكبرى، والتي خصصت لفئة اللقايا لمسافة 5 كم بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، صراعاً مثيراً على 8 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، إضافة إلى اللقايا من فئة الإنتاج.

وطارت «تحذير» لمحمد العامري بأول رموز اللقايا، بعد أن حصدت كأس الأبكار في شوط المفتوح بزمن قدره 7.21.8 دقيقة، وتوج «شاهين» لعلي الشامسي ببندقية الجعدان المفتوح في الشوط الرئيسي الثاني، بعد أن أنهى مسافة الشوط البالغة في 7.19.9 دقيقة، وانتزع «خيال» لمحمد العامري الناموس والمركز الأول في الشوط الرئيسي الثالث المخصص لكأس الأبكار المحليات والمركز الأول، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.22.4 دقيقة.

ونجح «مرحب» لخليفة السويدي في انتزاع بندقية الجعدان المحليات بعد أن احتل المركز الأول في الشوط الرابع بزمن قدره 7.20.7 دقيقة، وخطفت «لحظة» لراكان العمري ناموس الشوط الخامس، في أول أشواط فئة الإنتاج، وتوجت بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.23.2 دقيقة.

وفي الشوط السادس استطاع «المختبر» لحمد العامري حسم المركز الأول لصالحه في اللحظات الأخيرة بزمن قدره 7.22.5 دقيقة، لينال بندقية الجعدان المحليات من فئة الإنتاج، وأهدت «دوله» مالكها حمد العامري الرمز الثاني في منافسات اللقايا، بعد أن توّجت بكأس الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، إذ خطفت لقب الشوط في آخر 200 متر من السباق، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.20.7 دقيقة.

وفي آخر أشواط الرموز كان «مخباط» لعلي العمري على موعد مع الناموس وبندقية الجعدان المهجنات الإنتاج، بعد أن قطع مسافة الشوط في 7.22.0 دقيقة.

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت إقامة 26 شوطاً للقايا؛ إذ خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، فيما من المقرر أن تتواصل منافسات المهرجان، اليوم، بفئة الثنايا والصراع على 8 رموز غالية.