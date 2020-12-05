شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الانتماءات الحزبية للمرشحين فى جولة الإعادة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل يومى 7و8 عقب انتهاء المصريين بالخارج من إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد على مدى أيام 5و6 و7، وتجرى الإعادة فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وتجرى انتخابات الإعادة فى محافظة القاهرة على 7 مقاعد فى 6 دوائر انتخابية بين 14 مرشحًا منهم 6 مستقلين و4 مستقبل وطن ومرشح لكل من الشعب الجمهورى والوفد والمحافظين مصر الحديثة، حيث تجرى الإعادة بدائرة "الزيتون" بين المرشحين سيد عثمان جاد المولى، " الشعب الجمهورى " ومحمد عبد الغنى عبد الحق" مستقل "، وفى دائرة حدائق القبة تجرى الإعادة بين المرشحين حسين السيد جاد " مصر الحديثة " وسيد نصر أبو العلا " مستقبل وطن".

وتجرى الإعادة فى دائرة أول مدينة نصر، بين المرشحين عمرو محمد فاروق السنباطى،" مستقبل وطن " وسمر فرج فودة " مستقل "، وفى دائرة المرج، بين عيد عبد الله هيكل،" الوفد " ومحمد رضا عبد المحسن البنا " مستقل "، وفى دائرة البساتين، بين على عبد الونيس سواح " مستقل " وأكمل أحمد رشدى قرطام " المحافظين ".

وفى دائرة حلوان تجرى الإعادة بين المرشحين عبد المنعم حامد " مستقبل وطن" وعرفة مصطفى صالح "مستقبل وطن" ومصطفى إسماعيل عاشور " مستقل" وإبراهيم الدسوقى محجوب " مستقل ".