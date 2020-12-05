شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين عن الأحزاب و11 مستقلا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب بالداخل يومى 7 و8 ديسمبرعقب انتهاء المصريين بالخارج من إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وهناك 13 محافظة تجرى بها انتخابات الإعادة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وتجرى الإعادة فى محافظة المنوفية على 11 مقعدا فى 6 دوائر بين 22 مرشحًا، منهم 8 مستقبل وطن و11 مستقلا ومرشح واحد لكل من الشعب الجمهورى والحرية والمصرى الديمقراطى.

وتجرى جولة الإعادة بدائرة شبين الكوم على مقعدين بين كل من المرشحين أحمد عبد الحميد صديق " مستقبل وطن " والعناني حسن حموده " الشعب الجمهورى " وجمال عبد الستار عبد الغني " الحرية " وهانى مصطفى خضر " مستقل ".

وفى دائرة قويسنا تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين عبد الحكيم محمد البيومي" مستقل " ، ومنير محمد مندور" مستقل "، وعصمت عبد الفتاح زايد " مستقل "، ومحمد حمدي عبد الحليم "مستقل".

وفى دائرة تلا تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين إبراهيم يحيى خليف "مستقبل وطن"، وكريم طلعت السادات "مستقبل وطن"، وعبد الحفيظ زكى نصير "مستقل"، وعلاء حسن جعفر "مستقل".

كما جاءت جولة الإعادة بدائرة أشمون على مقعدين بين كل من المرشحين، صابر أحمد عبد القوى "مستقبل وطن"، وعصام محمد عبد السلام "مستقبل وطن"، وعبد الهادى فتحى عبد الهادى "مستقل"، ومحمود محي الدين حسن "مستقل"، وبدائرة الباجور تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين محمود محمد رفعت عباس "مستقبل وطن"، وعادل زكى الصعيدى "مستقل".

وبدائرة منوف، تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين، أيمن عبد الهادي سليمان "مستقبل وطن"، وأحمد أبوزيد دياب "مستقبل وطن"، والأمير عبد القوى أحمد "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، وعادل عبد الغفار طلبه "مستقل".