أرمينيا : المحتجون يمهلون رئيس الوزراء حتى الثلاثاء المقبل للرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان - (أ ش أ):

أمهل المحتجون قرب مقر رئيس الحكومة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان حتى الثلاثاء المقبل؛ ليرحل عن السلطة.

وقال ممثل حزب حزب الاتحاد الثوري الأرمني المعارض إيشخان ساغاتيليان في تصريحات أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) الاخبارية اليوم السبت "نمهل نيكول باشينيان حتى ظهر يوم الثلاثاء كي يستقيل. وإن لم يفعل ستبدأ فعاليات العصيان المدني عبر البلاد. وإذا لم يرحل قبل يوم الثلاثاء، سنكون نحن من سيعزله".

وتنظم الأحزاب المعارضة منذ 10 نوفمبر الماضي مظاهرات احتجاجية في يريفان مطالبة باستقالة باشينيان بسبب توقيعه إلى جانب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف على بيان نص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضي في المنطقة إلى أذربيجان.

وتعتبر المعارضة توقيع باشينيان على البيان الثلاثي "استسلاما"، كما أنها تحمله المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في أرمينيا.

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