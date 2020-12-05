صور.. إنشاء سد وبحيرة لحماية مدينة رأس سدر من أخطار السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد المحاسب على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية لحماية المدينة من أخطار السيول، لتأمين المدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم السبت، أن العمل يجري بمشروع إقامة سد وبحيرة بوادي وردان التابع لقرية أبو صويرة، بهدف حماية القرية والأودية التابعة لها من أخطار السيول، ويقام السد بطول ١٨٠٠ متر، وارتفاع ١٠ أمتار بهدف حجز مياه السيول وتحويلها نحو البحيرة.

وقال إنه يجري إنشاء البحيرة بعرض ٣٥٠ مترًا، و طول ١٠٠٠ متر، وعمق ٦ أمتار، إضافة إلى إنشاء قناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يجري حفر 5 بحيرات بالحواجز الترابية، وثلاث سدود إعاقة بوادي غرندل طبقًا للمواصفات المتفق عليها.

وأكد أن جميع أعمال الحماية بالمرحلة الثانية تسير طبقًا لمواصفات وبنود العقد، والبرنامج الزمني للعملية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع أنه جرى إعلان أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع أي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة، وتنظيم مجموعة للتعامل مع الأزمات، تضم كافة الإدارات المعنية، ومشايخ وأهالي المدينة.