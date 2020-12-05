لطلاب إعدادي وثانوي.. تعرف على خطوات التسجيل في منصة "حصص مصر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين.

وتعد "حصص مصر" منصة تعليمية مُعتمدة من وزارة التربية والتعليم، تقدم المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

وحتى يمكن للطالب الاستفادة من محتوى منصة حصص، يرجى التأكد من امتلاك البيانات التالية، لتجسيل الدخول على المنصة:

- الحساب الإلكتروني للطالب المقدم من وزارة التربية والتعليم حساب الأوفيس 365.

- إذا لم يتوافر الحساب الإلكتروني يرجى زيارة هذا الرابط:

https://office365.emis.gov.eg

- ادخل الرقم القومي الخاص بك كما مسجل في شهادة الميلاد.

- ادخل كود الطالب الذي يقدم من خلال وزراة التربية والتعليم إذا لم يتوافر يرجى الرجوع إلى المدرسة التابع لها.

- سيطلب منك رقم هاتف محمول متاح بالإضافة إلى بريد إلكتروني بديل.

- اضغط على كلمة إعادة تعين كلمة المرور.

- بعد ملئ البيانات المطلوب ستظهر لك بيانات البريد الإلكتروني الخاص بك، يرجى الاحتفاظ بها حتى تتمكن من التسجيل.

- اضغط على خيار إشاء حساب.

- يمكنك الآن تسجيل الدخول على المنصة التعليمية.