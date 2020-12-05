المغرب: تفكيك خلية ارهابية خطيرة موالية " لتنظيم داعش الارهابي "...

فكك الجيش المغربي، اليوم الجمعة، في مدينة تطوان خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش الارهابي "، "وقد حرض عناصرها على القيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".
وقادت فرق مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، العملية الأمنية التي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و38 سنة.
وكالات
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