أرمينيا: المُحتجون يمهلون رئيس الوزراء حتى الثلاثاء المُقبل للرحيل

أمهل المحتجون قرب مقر رئيس الحكومة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان حتى الثلاثاء المقبل؛ ليرحل عن السلطة.
لم يرحل قبل يوم الثلاثاء، سنكون نحن من سيعزله".
وقال ممثل حزب حزب الاتحاد الثوري الأرمني المعارض إيشخان ساغاتيليان - في تصريحات أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) الاخبارية اليوم /السبت/ -"نمهل نيكول باشينيان حتى ظهر يوم الثلاثاء كي يستقيل. وإن لم يفعل ستبدأ فعاليات العصيان المدني عبر البلاد. وإذا
وتنظم الأحزاب المعارضة - منذ 10 نوفمبر الماضي - مظاهرات احتجاجية في يريفان مطالبة باستقالة باشينيان بسبب توقيعه إلى جانب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف على بيان نص على وقف إطلاق النار في إقليم قره
وتعتبر المعارضة توقيع باشينيان على البيان الثلاثي "استسلاما"، كما أنها تحمله المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في أرمينيا.
وفي وقت سابق اعتبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه لو أعادت يريفان 5 مناطق بمحيط إقليم قره باغ إلى باكو قبل عام، لكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن، لكن وقتها لم ير أحد ذلك خيارا صحيحا.
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