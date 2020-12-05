الجزائر تُسجل 772 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم السبت تسجيل 772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.



وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 87 ألفًا و502 حالة إصابة، و2501 حالة وفاة.



وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء

بلغ 56 ألفًا و617 حالة، بعد شفاء 538 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلبمن بين كبار السن، ومشيرًا إلى وجود 48 مصابًا في العناية المركزة.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلو مترا غربا، وتم فرض

حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.