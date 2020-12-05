إسرائيل تُسجل 1506 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت تسجيل 1506 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 552 حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2901 حالة بعد تسجيل خمس حالات بينما هناك 97 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تلقت إضادات دولية بجهودها والتدابير المبكرة خلال فصل الربيع

الماضي لاحتواء تفشي كوفيد-19، ما أسفر عن تسجيل معدل وفيات منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى، بيد أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لفقدانها السيطرة بعد تخفيف الإغلاق الأول في مايو الماضي.

وعاد تفشي الفيروس بسرعة، وسجلت البلاد يوم الجمعة الماضي أعلى معدلاتها من حيث حالات الإصابة اليومية الجديدة، والتي تجاوزت 5000 حالة، وأصبحت إسرائيل أول دولة تعاود فرض إغلاق على مستوى

البلاد.

وأُغلقت المدارس، وطلبت السلطات من المواطنين الحفاظ على البقاء داخل حيز قدره كيلومتر واحد من منازلهم، باستثناء حالات الذهاب إلى العمل، والتسوق الضروري، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وحضور الخدمات الدينية والاحتجاجات.

وسُمح للمعابد الدينية اليهودية بأن تظل مفتوحة، بيد أن الحفاظ على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حد من عدد المصلين الذين سُمح لهم بالدخول خلال عيد رأس السنة اليهودية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.