قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب

لُقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
للجيش والمقاومة بأطراف جبل مراد، فيما استعادت قوات الجيش اليمني عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت عن مصدر عسكري - لم تسمه - أن العديد من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في كمين
وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى
وقد قُتل 4 عناصر من ميليشيا الحوثي من بينهم قيادى ميداني وأًصيب آخرون، في محاولة تسلل فاشلة في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.
وكثفت الميليشيا الحوثية في الأيام الأخيرة من تنفيذ محاولات تسلل فاشلة، يتصدى لها قوات الجيش اليمني، الذين سيطروا على مواقع جديدة في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز.
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