رغم نفي إيران.. قائد فيلق القدس زار العراق والتقى بقادة الميليشيات

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 8 ثواني

أكدت مصادر إيرانية زيارة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني،إلى بغداد نهاية الشهر الماضي، والتقى برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال إيرج مسجدي، سفير إيران لدى العراق، في تصريحات لقناة “العالم” الإيرانية نقلها موقع “إيران إنترناشيونال”، أكد زيارة قائد فيلق القدس للعراق ولقاءه لمسؤولين، على الرغم من نفي وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف السفير مسجدي في تصريحاته، أن قاآني اجتمع بعدد من قادة الفصائل المسلحة، وتم الاتفاق على تهدئة وعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق.

وتابع: “إيران لا تتدخل في شؤون الأحزاب العراقية الداخلية، لكن هذه الأحزاب تفضل التشاور مع إيران”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن “إيران ليس لديها نية لاتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة، رغم مطالباته بانسحاب القوات الأميركية من العراق.

وتعمل الفصائل المسلحة الموالية لإيران على استهداف المصالح الأميركية في العراق، ما أدى إلى تهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد وسحب قواتها من البلد الممزق منذ سقوط نظام البعث عام 2003.

وعين قاآني قائدا لفيلق القدس بالحرس الثوري خلفا لقاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد مطلع العام الحالي، حيث يعمل هذا الفيلق على الإشراف على العمليات العسكرية خارج حدود الدولة.