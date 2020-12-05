سجلت مختلف المناطق الجبلية في المملكة، تساقط كميات هامة من الثلوج، وفق ما سجلته المديرية العامة للأرصاد الجوية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وكشفت المديرية، أن حصيلة التساقطات الثلجية المسجلة من أمس الجمعة، إلى حدود صباح اليوم السبت، قد همت أساسا إقليم إفران، حيث سجل سنتيمتران من الثلوج بإفران المدينة، ومابين 9 إلى 14 سنتيمترا بميشليفن، وما بين 9 و16 سنتيمترا بهبري، وسنتيمترين بجبل حيان.
أما بإقليم تازة، فشهد جبل بويبلان تساقطات ثلجية بقيمة 30 سنتيمترا، فيما سجلت 5 سنتيمترات بمغراوة، و10 سنتيمترات باب بودير، كما سجلت 5 سنتيمترات بتينيسن بإقليم وجدة.
وبإقليم كرسيف، سجل جبل بوناصر تساقطات تراوحت بين 10 إلى 20 سنتميترا، وبإقليم تاوريرت سجلت بوخالي 15 سنتميترا، ولعتوف 6 سنتيمترات. كما سجلت تساقطات هامة بإقليم جرادة لاسيما في لعوينات: 10 سنتيمترات، وكنفودة: 10 سنتيمترات.
بدوره سجل إقليم أزيالا كميات هامة من الثلوج، لاسيما في جبل أزوركي: 11/25 سنتيمترا، وجبل أيوي: 18/25 سنتيمترا، وجبل الرات: 08/12 سنتيمترا، وجبل تاركة: 08/13 سنتيمترا، وجبل أمرزاي: 10/14 سنتيمترا، وجبل موريق: 25 سنتيمترا.
أما قمة أوكايمدن، فسجلت 5 سنتميترات، فيما سجلت بإقليم شيشاوة سنتيمتران بإمنيندونيت، وسنتميتر واحد بأداسيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاييس هامة من الثلوج بمختلف مرتفعات المملكة وبويبلان في المقدمة بـ30 سنتميترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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