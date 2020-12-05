ضمنهم مذيع معروف وموظفون…بؤرة لكورونا تتشكل داخل قناة “ميدي1 تيفي”

أفاد مصدر مطلع ل”اليوم24” أن بؤرة من الإصابات بكورونا تشكلت داخل مقر قناة “ميدي1 تيفي” طوال 10 أيام السابقة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الإصابات بالقناة بلغ 13 إصابة، منهم مذيع معروف يقدم أحد البرامج في القناة، وعامل بالإدارة، فيما باقي الإصابات تتوزع على أقسام مختلفة.

وشدد ذات المصدر أن هناك تخوفا بالنسبة للعاملين من إنتشار الفيروس أكثر، علما آن عدد منهم يعانون من أمراض مزمنة، بعد تجاهل الإدارة لطلبات إجراء التحاليل.

ودعت نقابة القناة، بلاغ لها، في يوليوز الماضي، الإدارة إلى إيجاد صيغ ملائمة للأشخاص في وضعية هشاشة صحية داخل القناة في هذه الظرفية المتسمة بارتفاع مخاطر العدوى (لاسيما المصابين بأمراض مزمنة والحوامل…)، وعقد اجتماع للجنة الصحة والسلامة الخاصة بالمؤسسة بشكل عاجل لوضع الشركاء الاجتماعيين في ضوء الإجراءات المتخذة.

ودعت الإدارة إلى ضرورة تيسير احترام التباعد الجسدي داخل المؤسسة من خلال التخلي عن أي إجراء لتدبير فضاءات العمل يمكن أن يهدد سلامة العاملين.