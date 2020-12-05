ابتدائية أكادير تؤجل النطق بالحكم في ملف الطلبة المطرودين من جامعة ابن زهر

كشف رضوان العربي دفاع الطلبة الثلاثة المطرودين من كلية العلوم بجامعة ابن زهر، عن تأجيل المحكمة الإبتدائية بأكادير لجلسة محاكمة الطالبين عمر الطالبين وعبد الناصر طوني، لغاية 25 دجنبر الجاري.

وأوضح العربي، أن التأجيل الذي قررته هيئة المحكمة أمس الجمعة، يأتي من أجل استدعاء شاهدين جديدين يوم 25 دجنبر المقبل، فيما كانت النيابة العامة قد تنازلت عن متابعة الطالب الثالث، الغازي بسبب عدم تمكنها من الاستماع إليه في محضر قانوني.

وأشار دفاع الطلبة، إلى أنه سبق للمحكمة أن إستمعت لثلاثة شهود هم مصرحين بمحضر الضابطة القضائية، والذين أكدوا عدم إرتكاب الطالبين لأفعال جنحتي إهانة موظف وتعييب ممتلكات عمومية موضوع متابعتهما.

وكان بيان صدر عن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب أكد أن متابعة الطالبان بتهمة إهانة موظف وتعييب ممتلكات عامة يأتي على خلفية نشاطهما بمكتب تعاضدية طلبة كلية العلوم.