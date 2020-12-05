الجزائر ترحب بالمحادثات المثمرة لإنهاء الأزمة الخليجية

السبت 5 ديسمبر 2020

رحبت الجزائر، السبت، بالمحادثات المثمرة لإنهاء الأزمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم ويعزز الاستقرار بالمنطقة.



وشدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بالجزائر العاصمة، على أن بلاده تدعم "كل الجهود التي تصب في إطار ترقية الحلول السياسية للأزمات".

كما أكد على دعم الجزائر لجهود الكويت، وأعرب عن تمنياته بأن تكلل بالنجاح وأن تعود بالخير على جميع شعوب المنطقة.

ودعا بوقادوم لأن تشمل جهود الكويت تسوية الأزمات في المنطقة خاصة الوضع في اليمن، وأن تثمر جهودها لحل باقي أزمات المنطقة.

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في بيان، ألقاه عبر تلفزيون الكويت، إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن جميع الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.