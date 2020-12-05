شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر شعر بها بعض السكان في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
و أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء، في بيان اليوم، عن " تسجيل عند الثانية والدقيقة 45 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم، هزة أرضية بقوة 3ر5 على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر المتوسط بين جزيرة قبرص والساحل التركي، وشعر بها بعض المواطنين".
وكان عدد من المواطنين في بلدات مرجعيون( جنوب لبنان) وكسروان(جبل لبنان) وعكار ( شمال لبنان) قد شعروا عند الثانية و45 دقيقة بهزة أرضية.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر شعر بها بعض السكان في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.