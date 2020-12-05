شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر شعر بها بعض السكان في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عن تسجيل هزة أرضية بعد ظهر اليوم السبت، موقعها في البحر المتوسط بين جزيرة قبرص والساحل التركي، شعر بها بعض الأهالي في لبنان.

و أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء، في بيان اليوم، عن " تسجيل عند الثانية والدقيقة 45 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم، هزة أرضية بقوة 3ر5 على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر المتوسط بين جزيرة قبرص والساحل التركي، وشعر بها بعض المواطنين".

وكان عدد من المواطنين في بلدات مرجعيون( جنوب لبنان) وكسروان(جبل لبنان) وعكار ( شمال لبنان) قد شعروا عند الثانية و45 دقيقة بهزة أرضية.