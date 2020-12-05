شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 7 ديسمبر الجاري اجتماعاً برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل لتقيم آخر التطورات الدولية.



ويتبادل الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع وجهات النظر حول العلاقات عبر الأطلسي، وتحديد الأولويات المستقبلية للشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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