ضربة جوية عراقية تدمر 5 أوكار لداعش

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وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) «إنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير خمسة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية».وما زالت مناطق عديدة من العراق تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.
على صعيد آخر، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 25 مطلوبا للقضاء، وصادرت كمية من الأسلحة المتنوعة، ضمن عملية (الوعد الصادق) التي انطلقت أمس في محافظة البصرة.
وأفاد قائد شرطة البصرة في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الحكومية أن من الـ25 الذين ألقي القبض عليهم أشخاصا متورطين بارتكاب جرائم إرهابية.
وتهدف عملية (الوعد الصادق) الأمنية التي شملت مناطق بشمال محافظة البصرة وجنوبها وغربها إلى حصر السلاح بيد الدولة، والحد من النزاعات العشائرية، ومطاردة المطلوبين للقضاء.
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