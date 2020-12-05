أمريكا تسحب قواتها من الصومال

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وذكر البيان أنه سيجري نقل بعض القوات إلى دول مجاورة للسماح بعمليات عبر الحدود، دون تقديم تفاصيل عن حركة القوات. وعلى الرغم من سحب القوات من الصومال، قالت الولايات المتحدة «لن ننسحب أو ننفصل عن أفريقيا»، وأضاف البيان «إن الولايات المتحدة ستحتفظ بالقدرة على تنفيذ عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال، وجمع الإنذارات والمؤشرات المبكرة بشأن التهديدات التي يتعرض لها الوطن».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الدفاع الأمريكية «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر الجيش بسحب أغلبية القوات الأمريكية المتمركزة في الصومال والبالغ عددها 700 جندي بحلول أوائل العام المقبل».وذكر البيان أنه سيجري نقل بعض القوات إلى دول مجاورة للسماح بعمليات عبر الحدود، دون تقديم تفاصيل عن حركة القوات. وعلى الرغم من سحب القوات من الصومال، قالت الولايات المتحدة «لن ننسحب أو ننفصل عن أفريقيا»، وأضاف البيان «إن الولايات المتحدة ستحتفظ بالقدرة على تنفيذ عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال، وجمع الإنذارات والمؤشرات المبكرة بشأن التهديدات التي يتعرض لها الوطن».

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